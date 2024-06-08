73 yaşındaki üniversiteli Mustafa amca: ‘Okul bana oksijen gibi geldi’

Karaman'da üniversitede birinci yılını tamamlamak üzere olan 73 yaşındaki emekli imam Mustafa Uysal, ikinci sınıfa geçmenin heyecanını yaşıyor. 1974 yılında Karaman İmam Hatip lisesinden mezun olan Mustafa Uysal, o zamanki adıyla Yüksek İslam İslam Enstitüsünü kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramayıp imam hatip olarak çalışmaya başladı. O günden beri üniversite hasreti çeken Uysal, geçtiğimiz yıl üniversite sınavlarına girdi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesini kazanan Uysal, birinci sınıfı başarıyla bitirirken, hiç devamsızlık yapmadan devam ettiği okulundan 3 ay boyunca nasıl ayrı kalacağını düşünüyor.SABAH'a konuşan Uysal, "Çalışma hayatım boyunca üniversite hayali içimde hep uhde olarak kaldı. Karaman'da üniversite açılınca araçla önünden her geçtiğimde duygulanır, ağlardım. Sınava nasıl girileceğini öğrenip başvurumu yaptım. Yardımcı kitaplar alıp çalışmaya başladım. Zamanında gidemediğim okul ayağıma gelmişti. Sınava kadar gece gündüz çalıştım. Videolar izledim. Çalıştıkça içimdeki ateş arttı. Sınava girdim. 340 puan aldım. Okula kaydımı yaptırıp öğrenci oldum. Öncesinde sıkılıyordum, bunalıyordum. Okul bana oksijen çadırı gibi geldi" dedi."Öğrenciler ilk beni gördüklerinde şaşırdılar. Sonra benim heyecanımı hissettiler. Şimdi benimle birlikteler. Birbirimize çok bağlıyız. Onlar benim evlatlarım, torunlarım" diyen Uysal, " Bu okulu bitirdikten sonra başka bir fakülte daha bitireceğim" dedi. Uysal'ın sınıf arkadaşları da "Mustafa hocamız bizim babamız, dedemiz gibi. Bizim gözümüzdeki yaşlı imajı onu tanıyınca değişti." dedi.