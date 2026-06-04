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Giriş Tarihi: 4.06.2026 15:44

76 yaşındaki adam traktörün altında can verdi!

Kocaeli Kandıra İlçesinde meyana gelen feci kazada, 76 yaşındaki Ali Ayhan devrilen traktörün altında kaldı. Tonlarca ağırlıktaki traktörün devrilmesiyle ağır yaralanan Ayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
76 yaşındaki adam traktörün altında can verdi!
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Kandıra ilçesi, Kuzubucu Köyü Azaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, engebeli fındık bahçesinde çalışma yapan Ali Ayhan (76) yönetimindeki traktör kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen traktör, Ayhan ile birlikte devrildi. Tonlarca ağırlıktaki traktörün altında kalan Ayhan ağır yaralandı. Akşam saatlerine dek eve dönmeyen Ayhan'ı kontrol etmek üzere yola çıkan ailesi soluğu fındık tarlasında aldı. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda Ayhan, ters dönen traktörün altında hareketsiz halde bulundu. Durum, ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Ayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Ayhan, Kabuzcu köyü Azaklı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KOCAELİ #KANDIRA

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76 yaşındaki adam traktörün altında can verdi!
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