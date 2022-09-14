76’lık sapıktan tramvayda seri taciz

Aynı gün 15 farklı tramvaya binerek kadınları kadın yolcuları taciz eden yaşlı adam, 'Mantıklı bir açıklamam yok' diyerek kendisini savundu. Olay, 1 Mayıs günü Bağcılar-Kabataş tramvay hattında meydana geldi.

76 yaşındaki Taha Y., Bağcılar ilk duraktan travmaya bindi. Tramvayın sıkıştığı anlarda ayağa kalkan yaşlı adam, sıkışıklıktan faydalanarak kadınları taciz etmeye başladı. Aynı tramvayda dikkat çektiğini düşündüğü an inerek, başka bir tramvaya binen Taha Y., buradaki istasyonda da kadınları taciz etti. Yaşlı adam, 14. seferinde taciz ettiği kadınlardan birinin tepkisi sonrası tramvaydan atıldı.

15 FARKLI TRAMVAY

Taha Y., aldığı tepkiye rağmen 15. seferi için Karaköy'den tramvaya bindi. Kalabalıkta Zeynep S. isimli genç kadını taciz eden Taha Y., kendisinden uzaklaşan kadının peşinden gitmeye devam edince, genç kadın zorla indirdiği yaşlı adamdan şikayetçi oldu. Polisler olay yerine geldi. Gözaltına alınan Taha Y., 'Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mantıklı bir açıklamam yok' diyerek kendisini savundu.

CİNSEL SALDIRIDAN YARGILANACAK

İfadesi ardından yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında yaşlı adamın, 15 farklı tramvaya bindiği ve buradaki birden fazla kadını taciz ettiği tespit edildi. Kamera görüntülerinde suçu işlediği görünen yaşlı adam hakkında, 'Cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.