770 bin öğrencinin verileri sızdırıldı

Fransa'da, Okul ve Üniversite Çalışmaları Ulusal Merkezi'nin (Cnous) siber saldırıya uğraması sonucu binlerce öğrencinin kişisel verileri sızdırıldı. Ülke basınına göre, Fransa Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 243 bin kişinin verilerinin yasadışı şekilde ele geçirildiği olayın ardından öğrencilerin, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet veren kamu kuruluşu Cnous siber saldırının hedefi oldu. Yaklaşık 770 bin öğrencinin verilerine yasadışı erişim sağlandığı siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart'ta bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamıştı.