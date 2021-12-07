Haberler Yaşam Haberleri 78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:26 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:26

78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

Araçta sürücülerin ve yolcuların can güvenliği sağlayan en önemli donanımlardan biri ehliyet kemeridir. Yapılan araştırmalar, ölümle sonuçlanan trafik kazaların çoğunda sürücülerin ve yayaların ehliyet kemeri takmadığı için olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ehliyet kemeri takmamak trafik kuralı ihlali ve bunun cezası olduğu Trafik Kanunu'n 78/1-a maddesinde yer almaktadır. 78/1-a trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? İşte yanıtı…

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak Trafik Kanunu'nda idari para cezası olarak belirtilmiştir. Emniyet kemeri takan bir sürücü kaza geçirmesi durumunda emniyet kemeri; çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlar, kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yöneltir, çarpma etkisinin vücutta tek noktada toplanmayıp dağılmasını sağlar. Emniyet kemeri bu yüzden önemli bir güvenlik aracı olduğu için Trafik Kanunu'nda 78/1-a maddesi olarak belirtilmiştir.

78/1-A TRAFİK CEZASI MADDESİ

Trafik Kanunu 78/1-a maddesi; emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamaktır.

78/1-A TRAFİK CEZASI TUTARI

Emniyet kemeri takmamanın cezası 2021 yılına göre 144 TL'dir. 78/1-a maddesine göre emniyet kemeri cezası alan bir kişi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçmeden ödeme yaparsa, %25 indirim uygulanmaktadır. İndirimli ceza tutarı 108 TL. 78/1-a trafik cezası ceza puanı sürücüye tanzim (yazıldığı) edilmesi durumunda 15 ceza puanı sürücünün sürücü belgesine işlenir.

78/1-A CEZASINA İTİRAZ

78/1-a trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hakimliklerine şahsen müracaat etmeniz gereklidir.

  • 78/1-a trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere dilekçe,
  • 78/1-a trafik cezası fotokopisi,
  • 78/1-a trafik cezası tebligatı fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Ehliyet fotokopisi,
  • Varsa haklı olduğunuzu belirten somut delilinizi gösteren ek dokümanlar.

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78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
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