78/1-B Trafik Cezası Nedir? 78/1-B Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Trafikte düzen ve güvenliği sağlamak için uygulanan trafik kuralları, sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini korumak için hayati önem taşır. Bu kurallara uymayanlara ise caydırıcı birer yaptırım olarak trafik cezaları uygulanır. Trafik cezaları, sadece para cezası anlamına gelmez, aynı zamanda bilinçlendirme ve sorumluluk alma aracıdır. 78/1-B cezası da özellikle motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren cezalardan biridir. 78/1-B trafik cezası nedir, neden yazılır, ne kadar ve kaç TL gibi konuların motosiklet sürücüleri tarafından bilinmesi oldukça önemlidir.

78/1-B Trafik Cezası Nedir?

78/1-B trafik cezası, motosiklet veya moped sürücülerinin kask takmaması durumunda kesilen cezadır. Bu ceza, sürücünün can ve mal güvenliğini tehlikeye atması ve trafik kazalarına sebep olma ihtimalini yüksek olduğu gerekçesiyle uygulanmaktadır.

78/1-B Trafik Cezası Neden Yazılır?

Motosiklet veya moped sürücüsünün kask takmadığı durumlarda

Kask takılmış olsa da kaskın kask standardına uygun olmadığı veya bağlama iplerinin kopuk olduğu durumlarda

78/1-B trafik Cezası Ne Kadar?

2024 yılı itibariyle 78/1-B trafik cezası 690 TL'dir. Bu cezanın ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanarak ceza tutarı 517,50 TL'ye düşmektedir.

78/1-B Trafik Cezasından Korunmak İçin: