78/1-B Trafik Cezası Nedir? 78/1-B Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Trafikte düzen ve güvenliği sağlamak için uygulanan trafik kuralları, sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini korumak için hayati önem taşır. Bu kurallara uymayanlara ise caydırıcı birer yaptırım olarak trafik cezaları uygulanır. Trafik cezaları, sadece para cezası anlamına gelmez, aynı zamanda bilinçlendirme ve sorumluluk alma aracıdır. 78/1-B cezası da özellikle motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren cezalardan biridir. 78/1-B trafik cezası nedir, neden yazılır, ne kadar ve kaç TL gibi konuların motosiklet sürücüleri tarafından bilinmesi oldukça önemlidir.
78/1-B trafik cezası, motosiklet veya moped sürücülerinin kask takmaması durumunda kesilen cezadır. Bu ceza, sürücünün can ve mal güvenliğini tehlikeye atması ve trafik kazalarına sebep olma ihtimalini yüksek olduğu gerekçesiyle uygulanmaktadır.
Motosiklet veya moped sürücüsünün kask takmadığı durumlarda
Kask takılmış olsa da kaskın kask standardına uygun olmadığı veya bağlama iplerinin kopuk olduğu durumlarda
2024 yılı itibariyle 78/1-B trafik cezası 690 TL'dir. Bu cezanın ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanarak ceza tutarı 517,50 TL'ye düşmektedir.
Motosiklet veya moped kullanırken her zaman kask takın.
Kaskınızın kask standardına uygun olduğundan ve bağlama iplerinin sağlam olduğundan emin olun.
Trafik kurallarına uyun ve dikkatli araç kullanın.