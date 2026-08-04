8 aylık hamile kadın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti! Cani eş tutuklandı

CANİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen F.S.'nin abisi B.S.'yi de darp etti.