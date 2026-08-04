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Giriş Tarihi: 4.08.2026 16:32

8 aylık hamile kadın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti! Cani eş tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda Sudan uyruklu Ekrem Hassan eşinin şiddetinden kaçmak isterken balkondan düşüp hayatını kaybetti. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen talihsiz kadının kocası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
8 aylık hamile kadın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti! Cani eş tutuklandı
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Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki yabancı uyruklu 8 aylık hamile Ekram Hassan, yaşadığı apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CANİ EŞ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen F.S.'nin abisi B.S.'yi de darp etti.

KADININ CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KOCA TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca Ferdi S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından Ferdi S., 'kasten öldürme' ile 'intihara yönlendirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #NİLÜFER

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8 aylık hamile kadın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti! Cani eş tutuklandı
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