8 bin 500 km’den gelen nakille yaşama tutundu

Zonguldak'ta yaşayan 27 yaşındaki Kerim Aksoy, 3,5 yıldır polikistik böbrek hastalığı nedeniyle diyalize giriyordu. Baba Durmuş Aksoy, oğluna böbreğini vermek istedi ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Çapraz nakil listesine yazılan baba-oğula umut, 8 bin 500 kilometre uzaklıktaki Bangladeş'ten geldi. Yapılan testler sonucu uygunluk saptanmasının ardından Durmuş Aksoy, 47 yaşındaki Nur Jahan Begum'a böbreğini bağışlarken, Begum'un oğlu 24 yaşındaki Monaım Hosan, Kerim Aksoy'a böbreğini verdi.

UMUT OLDU

Özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Amil Huseynov ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murathan Uyar yönetti. Doktorlar, ameliyatların son derece başarılı geçtiğini ve hem verici hem alıcıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Dr. Huseynov, Türkiye'de 30 bine yakın kişinin böbrek nakli beklediğini belirterek çapraz nakil sisteminin hastalar için büyük bir umut olduğunu söyledi. Kerim Aksoy ise, "3,5 yıl diyalize girdim, şans bize 8.500 kilometre uzaktan geldi. Şimdi çok iyiyim" dedi. Baba Durmuş Aksoy da organ bağışına çağrıda bulunarak, "Bağışçı olmanın hiçbir zorluğu yok, herkes bir hayat kurtarabilir" ifadelerini kullandı.