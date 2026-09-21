İstanbul’da 8 gündür aranıyordu: Cansız bedeni taş ocağında bulundu!

Sultangazi'de 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 49 yaşındaki Mustafa Dinler'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Dinler'in en son görüldüğü Sultangazi Kent Ormanı'nda arama çalışması başlattı. 8'inci günde de ekiplerin ormanlık alandaki arama çalışmaları devam etti.

ÖLÜ BULUNDU

Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalara AFAD ekipleri dron ile havadan destek verdi. Yapılan aramalarda Mustafa Dinler'in taş ocağında cesedi bulundu.

Adli tıp morguna kaldırılan cesedin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Mustafa Dinler'in bölgede demir ve cam şişeler toplamak için gezindiği belirlendi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör