8 ilde eş zamanlı arama-tarama faaliyeti: 34 mağara ve sığınak imha edildi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla; Jandarma İHA'ları ve ATAK helikopterlerinin desteğinde Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da kapsamlı arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. 34 mağara ve sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

34 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Terörden arındırılan bölgelerde yürütülen çalışmalarda, arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi amaçlandı. Halkın huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürdüğü Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda, sığınak, mağara ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat ve patlayıcıların oluşturabileceği risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik yoğun çalışmalar yürütüldü. Operasyonlar kapsamında toplam 34 mağara, sığınak ve barınma alanı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin titizlikle sürdürdüğü arama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1.189 ağır silah mühimmatı, 2.100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli ebat ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

"MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.