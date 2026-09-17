8 ilde organize suç operasyonu: 76 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van'da 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.Yürütülen soruşturmalar kapsamında Ağrı ve Samsun'daki şüphelilerin silah ve mühimmat kaçakçılığı, Kırklareli ve Çanakkale'dekilerin organize uyuşturucu madde ticareti, Aydın'dakilerin göçmen kaçakçılığı, Van, Sivas ve Manisa'daki şüphelilerin ise çeşitli yöntemlerle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

HESAPLARINDA 3 MİLYAR 230 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK

Operasyon kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve finans hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık hesap hareketliliği belirlendi. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarıyla organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.