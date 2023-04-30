8 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon: 10 gözaltı

Terör örgütü MLKP bağlantılı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüphelilerin, evlerinde ve örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde arama yapıldı. Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi.