8 kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, internet üzerinde eskort sitelerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler ve Eyüpsultan ilçelerinde 18 farkı adrese 2 Eylül sabahı eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. 2'si yabancı uyruklu 8 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde şüphelilere ait 2 adet cep telefonu ve 2 adet sim kart ele geçirildi. Şüpheliler M.G. ve S.T. tutuklandı.