8. kattan düşen ünlü rapçi öldü

MÜZİK dünyasında "Beta" adıyla tanınan rapçi Berk Bayındır, İstanbul'da yaşadığı rezidans dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Beta'nın kazayla mı düştüğü yoksa intihar mı ettiği soruşturma sonrası ortaya çıkarılacak. "Rapçi Beta" sahne ismiyle bilinen Berk Bayındır (31), Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki lüks rezidansın 8'inci katındaki dairesinden dün sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekibi, şarkıcının öldüğünü tutanak altına aldı. Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölüm olayına ilişkin çok yönlü inceleme başlatırken, Beta'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Olay sırasında evde olan Beta'nın kız arkadaşı Simla Ener, "Bir şey söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" dedi. Siner, Gültepe Polis Merkezi'ne götürülerek sorguya alındı. Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır, "31 yaşında gencecik bir fidan böyle soldu. Yalnız yaşıyordu. Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailece beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" diye konuştu. Beta'nın ölüm nedeninin, incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.