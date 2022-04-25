Haberler Yaşam Haberleri 8. kattan düşen ünlü rapçi öldü
Giriş Tarihi: 26.4.2022

8. kattan düşen ünlü rapçi öldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
8. kattan düşen ünlü rapçi öldü
MÜZİK dünyasında "Beta" adıyla tanınan rapçi Berk Bayındır, İstanbul'da yaşadığı rezidans dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Beta'nın kazayla mı düştüğü yoksa intihar mı ettiği soruşturma sonrası ortaya çıkarılacak. "Rapçi Beta" sahne ismiyle bilinen Berk Bayındır (31), Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki lüks rezidansın 8'inci katındaki dairesinden dün sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekibi, şarkıcının öldüğünü tutanak altına aldı. Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölüm olayına ilişkin çok yönlü inceleme başlatırken, Beta'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Olay sırasında evde olan Beta'nın kız arkadaşı Simla Ener, "Bir şey söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" dedi. Siner, Gültepe Polis Merkezi'ne götürülerek sorguya alındı. Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır, "31 yaşında gencecik bir fidan böyle soldu. Yalnız yaşıyordu. Kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailece beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" diye konuştu. Beta'nın ölüm nedeninin, incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
Son dakika: Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu
Son dakika: Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Bu tehlike küçümsenmemeli
Elon Musk satın aldı! Donald Trump Twitter'a dönecek mi? Açıklama geldi
Türkiye düşmanı Kati Piri, 'Gezi' kararı sonrası bir kez daha nefret kustu! Skandal paylaşım
Son dakika: Anlaşma sağlandı, dudak uçuklatan rakam! Elon Musk, Twitter'ı satın aldı
ARKADAŞINA GÖNDER
8. kattan düşen ünlü rapçi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA