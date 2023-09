8 köşeli şapkanın son ustası 68 yıldır şapka üretiyor

Elazığ'ın patentli zenginliklerden olan 8 köşeli şapka, yılların ustası Nevzat Yentür tarafından üretilmeye devam ediyor. Kente mâl olmuş şapkayı üreten çok az usta kaldı. Onlardan biri de 73 yaşındaki Nevzat Yentür. Yentür, çocukken başladığı işini devam ettirerek 8 köşeli şapkayı binbir emekle üretiyor. Bir şapkanın yapılışı ise yaklaşık 2 saat sürüyor. Yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, misafirperverlik, alçak gönüllülük ve doğruluk olmak üzere her köşesi bir anlam ifade eden şapka yurt içi ve yurt dışından rağbet görüyor.

1955'ten bu yana şapkacılık yaptığını dile getiren Nevzat Yentür, "Çıraklık, kalfalık derken aşağı yukarı askere gidene kadar bu işte çalıştım. Askere gidip geldikten sonra da kendime dükkân açtım. 60 küsür senedir çalışıyorum. Sekiz köşe şapka yapıyorum, Elazığ'a hizmet veriyorum, Elazığ dışındaki insanlara da hizmet veriyorum. Her tarafa şapkam gidiyor. Bir şapkanın bitişi, aşağı yukarı 2 saat sürüyor. 8 köşe şapkamızın her köşesinde bir anlamı var. Yiğitliği, misafirperverliği, alçakgönüllülüğü, dürüstlüğü, cömertliği, çalışkanlığı, mertliği ve doğruluğu temsil eden bir şapkadır. Herkes tarafından sevilen, sayılan, giyilen bir şapkamızdır. Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum. En eski ben kaldım fakat çırak bulamıyoruz. Tek başıma çalıştığım için bayağı yoruldum. Zaten emekli olmuşum yine de dost ahbap bırakmıyor. Sen gidersen bizim şapkamızı kim yapacak diyorlar, ben de yapmaya çalışıyorum. Günde aşağı yukarı dört şapka dikiyorum. Özenerek yaptığım için şapkalarım da her tarafta tutuluyor" diye konuştu.

Müşteri Kahraman Sarıçiçek ise, "8 köşe şapkamız Elazığımızı Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da temsil ediyor ve insanların severek takmış olduğu bir yerel kıyafetimiz. Biz de tabi yılda bir kez de olmuş olsa Nevzat amcamızın şapkacı Nevzat ustamızın yanına uğruyoruz. O da güzel modellerini, güzel kumaşları bizler için sergiliyor. Ustalığından memnunuz. Sekiz köşe şapkanın en büyük özelliği zaten ismi de üzerinde sekiz tane köşesi olduğu gibi bu isimlerle Elazığ'ın yöresel kıyafetidir biz de bunu tüm Türkiye'de dünyada dahi sergilemekten mutluyuz, gurur duyuyoruz. Şehrimizde yaşatmak için takıyoruz, kullanıyoruz. Bilhassa köy düğünlerimizde yumurta topuk şalvarımızı, sekiz köşe şapkamızı ve kasketimizi severek takıyoruz. İnşallah Nevzat amcanın da ömrü uzun olur, uzun bir süre hizmet eder hem şehrimize hem dünyaya" dedi.