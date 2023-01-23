8 köyün yolu kapandı

İstanbul'un turistik ilçesi Şile'ye bağlı Üvezli Köyü sınırları içinde bulunan 4 taş ocağından birinden kaynaklanan çökme nedeniyle 8 köyü birbirine bağlayan ana yolda çökme oldu. Şile Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan incelemede çöken bölüm yeniden yapılsa da yeni çökmeler olabileceğinden dolayı Üvezli Köyü'ne yeni yol yapılması kararı alındı. Karar üzerine yolda çökmeye sebep olan taş ocağını işleten firma, yolun yapımını üstlendi. Şile Belediyesi yeni yol için proje hazırlayıp güzergâh belirledi. Proje onaylanması için İBB'ye gönderildi. Şile Belediyesi tarafından hazırlanan yeni yol projesine göre, yeni yolun kendi sahasından geçen kısmını yapmaya başlayan çökmeye sebep olan firma, yol güzergâhındaki diğer kil ve taş ocaklarını işleten firmaların engellemesiyle karşılaştı. Üvezli Köyü başta olmak üzere Kömürlük, Kervansaray, Esenceli, Bıçkıdere, Oruçoğlu, Ulupelit ve Darlık köylerinin de kullandığı yolun kapanması 8 aydır büyük mağduriyete sebep oldu. Köylere ulaşımda büyük sorunlar yaşanırken, taşımalı sistemle Üvezli Köyü'ne öğrenci taşıyan servisler de yolu uzatmak zorunda kaldı. Yeni yol projesinde İBB'nin onayını beklediklerini söyleyen Üvezli Köyü Muhtarı Ahmet Gürsu, "Ben burada köyümü düşünerek alternatif yolun biran önce açılmasını istiyorum. Özellikle çocuklar için sıkıntı oluyor" dedi. Yolun yeniden yapılmaya başlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi onaylaması gerekiyor. Ancak 1 ayı aşkın süredir belediyede bekleyen proje henüz onaylanmadı.