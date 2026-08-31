8 saatte kontrol altına alınmıştı... Ankara’daki yangınının şüphelisi tutuklandı

Yangın, 23 Ağustos'ta Mamak ilçesi Başak Mahallesi Hüseyingazi Türbe Yolu'ndaki ağaçlık alanda çıktı. Çalılıkların ateşe verilmesi sonucu başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman, polis ve AFAD ekipleri ile ambulans sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin 8 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde yangında yaklaşık 50 dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi.

YANGINI ÇIKARDIĞI TESPİT EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada yangını çıkardığı tespit edilen Özer D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Adliyesi'ne getirildi.

"ÜÇ NOKTADAN YAKTIM" DEDİ

Savcılıkta ifade veren Özer D., olay sırasında alkollü olduğunu belirtti. Arkadaşıyla kavga ettiğini ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen şüpheli, çakmakla bölgedeki kuru otları üç farklı noktadan yaktığını beyan etti. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Özer D. hakkında karar verildi. Şüpheli Özer D., "kasten yangın çıkarma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.