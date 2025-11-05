8 suç örgütü çökertildi

Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve ilgili İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Ordu, Kilis, Şanlıurfa ve Niğde illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 ayrı organize suç örgütü çökertildi. 64 şüpheli yakalanırken, 36'sı tutuklandı. 26 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

KURŞUNLAMA, TEFECİLİK...

Yapılan soruşturmalarda örgüt üyelerinin birçok ilde farklı suçlara karıştığı belirlendi. Aydın'da ev ve araç kurşunlama, Balıkesir'de kumar borçlularına zorla senet imzalatıp şantaj yapma, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı, Ordu'da karşılıksız çek düzenleyerek dolandırıcılık, Kilis'te silah kaçakçılığı, Şanlıurfa'da sahte kimliklerle kamu görevlisi kılığına girip dolandırıcılık, Niğde'de ise yüksek faizle tefecilik yaptıkları tespit edildi. Tüm bu suçlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

"HUZURU BOZDURMAYIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim mücadelemiz şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.