Haberler Yaşam Haberleri 8 Temmuz Hangi Burç Oluyor? 8 Temmuz Burcu, Yükseleni, Kadını ve Erkeğinin Özellikleri
Giriş Tarihi: 7.11.2022 16:11 Son Güncelleme: 7.11.2022 16:11

8 Temmuz Hangi Burç Oluyor? 8 Temmuz Burcu, Yükseleni, Kadını ve Erkeğinin Özellikleri

8 Temmuz Hangi Burç Oluyor?” sorusunun yanıtı astroloji severlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her burç bir ayı ve tarih aralığını temsil ettiğinden ötürü hangi burcun hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Öte yandan art arda gelen burçlarda tarih aralığının da iyi hesaplanması gerektiği konu ile ilgili uzmanlar tarafından belirtiliyor. Peki; 8 Temmuz Hangi Burç Oluyor? İşte 8 Temmuz Burcu Özellikleri, Yükseleni ve Yorumu

8 Temmuz Hangi Burç Oluyor? 8 Temmuz Burcu, Yükseleni, Kadını ve Erkeğinin Özellikleri

Astrolojide 12 burç bulunur. Her burcun kendi evi ve kişilerin doğum haritalarına göre de dereceleri vardır. Her burç bir ayı temsil eder ve bir tarih aralığı bulunur. Hal böyle olunca; astroloji severler tarafından hangi güne hangi burcun denk geldiği de merak ediliyor. Bu kapsamda; "8 Temmuz Hangi Burç Oluyor?" sorusunun yanıtı da araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere; her burcun kendine özel özellikleri, taşları, renkleri, sayıları gibi durumlar da mevcut olmakla birlikte bu konu oldukça geniş kapsamlıdır. Peki; 8 Temmuz Hangi Burç Oluyor? 8 Temmuz Burcu Özellikleri, Yükseleni ve Yorumu

8 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Temmuz'da dünyaya gelenler Yengeç burcu olmaktadır. Yengeç burcu 22 Haziran – 23 Temmuz tarihleri aralığını kapsamaktadır.

YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Grup: Su, negatif,dişi
  • Yönetici Gezegen: Ay
  • Renk: Gümüş, gri, eflatun
  • Uğurlu Taş: İnci
  • Şanslı Sayı: 2
  • Şanslı Gün: Pazartesi
  • Karşıt Burç: Oğlak
  • Şehirler: İstanbul, Amsterdam, Milano, Manchester, Stockholm
  • Metal: Gümüş
  • Çiçekler: Nilüfer, beyaz gül, zambak
  • Ağaçlar: Defne, köknar

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

Yaşamlarındaki her konuda aşırı bir şekilde hassas, alıngan ve kuruntulu olan Yengeç'leri tanımlayan sözcük 'Hissederim' dir. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Her işte olağanüstü olan ayrıntıcılıkları, işlerinde mükemmeliyetçiliği getirir. Ayni sorumlulukları karşılarındakilerden de beklerler. Yengeç'ler duygusallıkları ve duyarlılıkları ile tanınırlar. Çevresindeki her insandan da ayni hassasiyeti bekledikleri için, kolay geçinilir tipler değildir. İyi günlerinde neşeli, iyi kalpli, yardımsever, düşünceli ve anlayışlıdırlar. Fakat herhangi belirgin bir neden olmadan somurtkan ve alıngan olabilirler. Yakınlarını ve arkadaşlarını çok sevmelerine karşın, bunu pek belli etmezler. Kendilerini herhangi bir şekilde inciten kişileri zor bağışlarlar ve yapılan hareketi asla unutmazlar. Yengeç'ler müziğe ve dinsel konulara karşı ilgilidirler. Sabırlı olan Yengeç'ler tartışmalardan kesinlikle hoşlanmazlar. Duygularını sessiz bir şekilde saklarlar.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Gerçek Yengeç Burcu insanı fiziksel olarak; soluk, beyaz tenli, orta ve kısa boylu, yuvarlak yüzlüdür. Gözleri genelde gri veya mavi gözlüdür. Saçları mat ve kahverengi olur. Yengeç kadınları tartışmasız çok güzeldirler. Ay gezegenini simgeleyen güzel yüzleri vardır. Vücut yapıları gençliklerinde güzeldirler. Yaşları ilerledikçe, dikkat etmezlerse kilolu tombul bir vücutları olur .

8 TEMMUZ YENGEÇ BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 8 Temmuz tarihli burcun yükselenini hesaplamak için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

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8 Temmuz Hangi Burç Oluyor? 8 Temmuz Burcu, Yükseleni, Kadını ve Erkeğinin Özellikleri
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