SON DAKİKA... Adana’da kan donduran görüntü! Kovaladığı çocuğu tutup yere fırlatmıştı! O cani tutuklandı!

Olay, 29 Ekim'de Seyhan ilçesinde meydana geldi. Esnaf Orhan Akar, tartıştığı A.B.'yi kovalamaya başladı. A.B.'yi takip eden Akar, yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra yere fırlatıp kaçtı.
Küçük çocuğun ailesinin şikayetçi olması üzerine Akar, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Olayın şokunu yaşayan A.B., "Sokakta arkadaşlarım torpil patlatıyordu. Ağabey çıktı, arkadaşlarıma vurdu. Ben de korkup, eve kaçtım. Sokaktan bisiklet geçiyordu, onu göremedi. Bisikletle çarpışıp, yere düştü. Ben zili çalarken ayağımdan çekip, yere attı. Canım çok yandı" dedi.
O DEHŞET ANLARI KAMERADA!
Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı | Video