SON DAKİKA... Adana’da kan donduran görüntü! Kovaladığı çocuğu tutup yere fırlatmıştı! O cani tutuklandı!

Giriş Tarihi: 31.10.2025 16:34 Son Güncelleme: 31.10.2025 16:42

Adana'da önceki gün iş yerine torpil attığı iddiasıyla kovaladığı A.B.'yi (8) yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlatan Orhan Akar (27), tutuklandı.

Olay, 29 Ekim'de Seyhan ilçesinde meydana geldi. Esnaf Orhan Akar, tartıştığı A.B.'yi kovalamaya başladı. A.B.'yi takip eden Akar, yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra yere fırlatıp kaçtı.

Küçük çocuğun ailesinin şikayetçi olması üzerine Akar, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olayın şokunu yaşayan A.B., "Sokakta arkadaşlarım torpil patlatıyordu. Ağabey çıktı, arkadaşlarıma vurdu. Ben de korkup, eve kaçtım. Sokaktan bisiklet geçiyordu, onu göremedi. Bisikletle çarpışıp, yere düştü. Ben zili çalarken ayağımdan çekip, yere attı. Canım çok yandı" dedi.

Küçük çocuğun amcası Bünyamin Budak da, "Hiç mi vicdan yok bu insan da? Yeğenimi bir tavuk gibi fırlatmış. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Kimse kimsenin çocuğuna bunu yapamaz. Görüntüyü izleyince çok kötü şeyler hissettim.

Gelip bize söyleseydi çocuğumuzu uyarırdık" diye konuştu.

