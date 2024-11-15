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Giriş Tarihi: 15.11.2024 12:04

8 yaşındaki minik Asya’nın acı ölümü: Demir kapı…

Denizli’de 8 yaşındaki Asya Değirmenci arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada üzerine demir kapı düştü. Talihsiz minik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. İşte kahreden haberin detayları…

8 yaşındaki minik Asya’nın acı ölümü: Demir kapı…

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki Asya Değirmenci arkadaşlarıyla oynadığı esnada üzerine demir kapı düştü. Düşen kapının altında kalan minik kızı gören arkadaşlarının imdat çağrıları üzerine çevredekiler yardıma koştu.

Kapının altından çıkarılan Asya Değirmenci, sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Asya Değirmenci kent merkezinde Üniversite Hastanesine nakledildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız hayata gözlerini yumdu. Asya Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


GÖZYAŞLARI İLE VEDA EDİLDİ

Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun, otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazına müteakip Hilal Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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8 yaşındaki minik Asya’nın acı ölümü: Demir kapı…
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