8 yaşındaki minik Asya’nın acı ölümü: Demir kapı…

Kapının altından çıkarılan Asya Değirmenci, sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Asya Değirmenci kent merkezinde Üniversite Hastanesine nakledildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen minik kız hayata gözlerini yumdu. Asya Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.