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Giriş Tarihi: 21.10.2024

8 yaşındaki Şeyma Aile Bakanlığı korumasında

ANKARA
8 yaşındaki Şeyma Aile Bakanlığı korumasında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Batman'ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan 8 yaşındaki çocuğun bakanlık gözetimine alındığını ve sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini bildirdi. Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Şeyma kızımız, bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir" dedi.
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8 yaşındaki Şeyma Aile Bakanlığı korumasında
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