8 yıl önce iş kazası geçirdi duygularını satırlara taşıdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Avni Terzi (52),8 yıl önce çalıştığı inşaatın 7 katından yere düştü. Kazada parmaklarını ve ayaklarını bir süre kullanamadı. Ailesinin desteğiyle evde tedavisi süren Terzi, engellilerin ne kadar çaresiz kaldıklarını, başkalarından destek alarak yaşamlarını sürdürmelerinin ne kadar zor olduğunu anlayınca engellilere şiir yazmaya karar verdi. Yaklaşık 5 yıldır kendisinin kaleme aldığı 350 şiirden oluşan "Kartanem" adli kitabın tüm gelirini ise Türkiye Engelliler Vakfı'na bağışlayan Terzi, SABAH'a konuştu.

İnşaat işi yapan ve 3 çocuk babası olan Avni Terzi, 8 yıl önce inşaatta çalışırken bir anda dengemi kaybederek inşaatın 7 katından yere düştüm. Hastanede bir süre tedavi olduktan sonra bir aylık sürede de evde yaşamımı sürdürdüm. Düşme sonucu ayaklarımı ve parmaklarımı bir süre kullanamadım. O sırada evde ailemin desteğiyle yaşamımı sürdürdüm. Engelli vatandaşların ne kadar zor bir halde olduğunu, başkasından destek almadan yaşamlarının zor olduğunu çok iyi anladım. Yıllarca çok kitap okumuştum, şiirlere merakım oldu. Yıllardır kendime özgü şiirler yazıyorum. Daha sonra iyileşip işime hayatıma geri döndükten sonra engellilere hitaben şiirler yazmaya başladım. Yazdığım şiirleri de daha sonra kitap haline getirmek istedim. Yaklaşık 350 şiiri, "Kartanem" ismini verdiğim kitapla buluşturdum. Kartanem ismini neden verdim çünkü Kar taneleri erişilmez, saf, temiz, berrak, güzellik, iyilik anlamında olduğu için "Kartanem" diye adlandırdım. 304 sayfadan oluşan Kartanem şiir kitabımı satışa sunarak, tüm gelirini ise "Türkiye Engelliler Vakfına" bağışladım.

ENGELLİ YAŞAMAK NE DEMEKTİR, YAŞAYINCA ANLADIM

Şiir yazmaya devam ettiğini belirten Terzi, "3 çocuğum var. Bunlardan 2 si İnşaat Mühendisi, diğeri ise Sağlık memuru oldu. Akçaabat'ta esnafım, inşaat işi yapıyorum. İnşaat mühendisi 2 oğlumda benimle birlikte çalışıyor. Çocuklarım benim her zaman destekçim oldu.8 yıl önce inşaattan düştükten sonra parmaklarımda ve ayaklarımda biraz hasar kaldı. Engelli ne demektir, yaşadıkça çok iyi anladım. Allaha şükür ayakta ve hayattayım. Bu nedenle yazdığım şiir kitabını engellilere bağışladım" dedi.

AMACIM; ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA MERHEM OLMAK

Bir buçuk sene önce kitap hazır hale getirdim. Kitabın satışı için yapılan programda 400 kitap satıldı. Bir çok ülkeye kitabım gitti.Kitabı okuyanlar şiirlerimden memnun olduklarını belirttiler. Bu da beni çok mutlu etti. Şuana kadar bin 100 adet basıldı, yaklaşık 600 adeti satılarak elde edilen yaklaşık 15 bin lira civarında gelir Engelliler Vakfına gönderildi. Ben Akçaabat'ta Avni Ustayım. Maddi olarak bir beklentim yok. Sadece Türkiye'de bulunan engelli vatandaşlarımıza bir merhem olabilmek, görmeyen birinin gözüne mercek alabilmek, ya da topal olan bir insanımıza ayağına platin alabilmekti amacım. Bende engelli durumuna düştüm. Yaşadığım 8 yıl önceki kazada kolum, elim ve belimle alakalı sorunlar yaşadım. Ayrıca hafıza kaybı yaşayarak 15-20 gün kimseyi tanıyamadım. Çok çileler çektim. Engellilerin gözüyle olaya bakınca onlara bir nebze destek olabilmek için yazdığım şiir kitabımın gelirini onlara bağışladım. Bundan sonra insan hikayeleri kitabı yazmaya başlayacağım. Şiir kitabının bir sayfasında da 2017'de Trabzon'da PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına şiir yazan Terzi, o dönemde ben Sakarya'daydım. Olayı duyunca kalbim parçalandı. Daha sonra Eren kardeşimiz için şiir yazdım. Eren için yazdığım şiiri çoğu zaman Çanakkale ve şehitlik törenlerinde okuyorum. Genelde aşk üzerine şiirler yazıyorum. Kavuşamayan insanlar, özlemler, hasretler üzerine yazıyorum. Eren için yazdığım şiir ise;

Erenim Bülbülüm

Bordomavilim, sarı saçlım

Gül yüzlüm, mavi gözlüm,

Tırnakları kirlim, burnu sümüklüm

Canım, sepeti odun yüklüm,

İki gol attık diye unuttuk mu sandın

Yavrucuğum, küçüğüm, bebeğim,

Koca Yürekli aslanım….