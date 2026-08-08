Ankara’da 8 yıl önce tüfekle öldürülmüştü: Emrah Daşdemir cinayeti yeniden inceleniyor

2018 AĞUSTOS AYINDA KAYIP İHBARI VERİLMİŞTİ

19 yaşındaki Emrah Daşdemir için Ağustos 2018'de kayıp ihbarında bulunuldu. Daşdemir'in cesedi, kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam ilçesine bağlı Kırköy Mahallesi'nin kırsalında bulundu. Kimlik tespiti güçleşecek derecede bozulan cesedin Daşdemir'e ait olduğu, yürütülen çalışmalar sonucunda birkaç ay sonra kesin olarak belirlendi. Yapılan incelemelerde Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.