Ankara’da 8 yıl önce tüfekle öldürülmüştü: Emrah Daşdemir cinayeti yeniden inceleniyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018 yılında işlenen ve faili ya da failleri bugüne kadar belirlenemeyen Emrah Daşdemir cinayetiyle ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.
2018 AĞUSTOS AYINDA KAYIP İHBARI VERİLMİŞTİ
19 yaşındaki Emrah Daşdemir için Ağustos 2018'de kayıp ihbarında bulunuldu. Daşdemir'in cesedi, kayıp ihbarından yaklaşık bir ay sonra Kızılcahamam ilçesine bağlı Kırköy Mahallesi'nin kırsalında bulundu. Kimlik tespiti güçleşecek derecede bozulan cesedin Daşdemir'e ait olduğu, yürütülen çalışmalar sonucunda birkaç ay sonra kesin olarak belirlendi. Yapılan incelemelerde Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.
FAİL YA DA FAİLLER BULUNAMADI
Olayın ardından yürütülen soruşturma ve araştırmalarda cinayetin fail ya da failleri tespit edilemedi. Aradan geçen yıllara rağmen aydınlatılamayan cinayet, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yeniden ele alındı. Bu kapsamda Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Komando birlikleri ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Daşdemir'in öldürüldüğü değerlendirilen Kırköy kırsalında yeniden inceleme yapıldı.
EKİPLER BÖLGEDE İZ ARIYOR
Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda, cinayetin aydınlatılmasına ve olayın fail ya da faillerine ulaşılmasına yönelik araştırmalar yürütüldü. Yetkililer, soruşturma kapsamında çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.