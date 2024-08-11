8 yılda 20 bin çocuğun kalbine dokundu

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Fırat Kaya (27), 'Benimle Gülümse Çocuk' sloganıyla 8 yıl önce gönüllü arkadaşlarıyla birlikte yola çıkarak bugüne kadar 20 binden fazla çocuğun gülmesini sağladı. Daha önce siyaset ve kamu yönetimi bölümünü bitiren Fırat Kaya, yaptığı yardım faaliyetleri ile gönüllere dokunuyor. Kaya, 8 yıl önce 'Benimle Gülümse Çocuk' sloganı ile açtığı sosyal medya hesabı ile yola çıktı. Birçok yardım kuruluşunda aktif rol alan Kaya'nın tek isteği ise çocukların yüzlerini güldürebilmek.Fırat Kaya, gariban bir aileden geldiğini ve zor bir çocukluk geçirdiğini söyledi. Kendisine ait bir oyuncağı veya herhangi bir şeyi olmadığını belirten Kaya, buna rağmen hayat karşısında hep güldü. Çocuklarda gülsün diyen Kaya, ülkenin doğusundan batısına kendisine talep gelen her yerdeki çocuğa ulaşmak için mücadele veriyor. Çocuklara kıyafet, kırtasiye malzemesi dağıtan, onlara doğum günü partisi düzenleyip, pasta kesen Kaya, açık hava sinema gösterileri de düzenliyor. SABAH'a konuşan Kaya, "Ben güldüğüm sürece onlarda gülsün. Ben her zaman gülüyorum. İstiyorum ki o güzel yüzlerinde hep gülücük olsun. Ekibimiz üniversite öğrencilerimizden oluşuyor. Yüzlerce gönüllümüz var. Birinci önceliğimiz zengin fakir ayırt etmeden onları eğlendirebilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Daha çok kırsal kesimdeki çocuklara ulaşıyoruz" dedi.