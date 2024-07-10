8 yılda onlarca can kurtardı: Kazada can verdi!

Korkunç kazada çarpmanın etkisi ile Batuhan Aytan camdan fırlayarak yol kenarına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Batuhan Aytar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

HER YIL ONLARCA KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Kazada hayatını kaybeden Batuhan Aytar'ın 8 yıldır Manavgat'ta otelde cankurtaranlık yaptığı öğrenildi. Ölüm haberini alan mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Her yıl onlarca yerli ve yabancı turistti boğulmaktan kurtaran Aytar'ın cenazesi memleketi Adana'ya götürüldü.