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Giriş Tarihi: 10.7.2024 12:36 Son Güncelleme: 10.7.2024 13:20

8 yılda onlarca can kurtardı: Kazada can verdi!

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi’nde meydana gelen kazada 8 yıldır otelde cankurtaranlık yapan Batuhan Aytar (28) hayatını kaybetti. Korkunç kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Alanya istikametinden Side yönüne seyir halinde olan Batuhan Aytar idaresindeki araç,  Acısu Caddesi üzerinde hatalı solama sonucu karşı şeride geçti. Gelmekte olan tur otobüsüne çarptı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
8 yılda onlarca can kurtardı: Kazada can verdi!

Korkunç kazada çarpmanın etkisi ile Batuhan Aytan camdan fırlayarak yol kenarına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Batuhan Aytar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

HER YIL ONLARCA KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Kazada hayatını kaybeden Batuhan Aytar'ın 8 yıldır Manavgat'ta otelde cankurtaranlık yaptığı öğrenildi. Ölüm haberini alan mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Her yıl onlarca yerli ve yabancı turistti boğulmaktan kurtaran Aytar'ın cenazesi memleketi Adana'ya götürüldü.

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8 yılda onlarca can kurtardı: Kazada can verdi!
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