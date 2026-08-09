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Giriş Tarihi: 9.08.2026

8 yıllık faili meçhul dosya raftan indi

SENA UYANER SENA UYANER
8 yıllık faili meçhul dosya raftan indi
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Ankara'da yaşayan Emrah Daşdemir için Ağustos 2018'de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuş, genç adamın cansız bedeni ihbardan yaklaşık 1 ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy Mahallesi kırsalında bulunmuştu. Yapılan ilk otopsi ve adli incelemelerde Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olayın ardından yürütülen geniş çaplı araştırmalara rağmen cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamamıştı. Aydınlatılamayan cinayet, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yeniden ele alındı. Yetkililer, soruşturma kapsamında çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini bildirdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KIZILCAHAMAM #ANKARA

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8 yıllık faili meçhul dosya raftan indi
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