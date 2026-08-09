8 yıllık faili meçhul dosya raftan indi

Ankara
'da yaşayan Emrah Daşdemir için Ağustos 2018'de ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuş, genç adamın cansız bedeni ihbardan yaklaşık 1 ay sonra Kızılcahamam
'ın Kırköy Mahallesi kırsalında bulunmuştu. Yapılan ilk otopsi ve adli incelemelerde Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olayın ardından yürütülen geniş çaplı araştırmalara rağmen cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamamıştı. Aydınlatılamayan cinayet, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yeniden ele alındı. Yetkililer, soruşturma kapsamında çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.