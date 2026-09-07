8 yıllık firarinin akıl almaz oyunu: Cinsiyet değiştirip kardeşinin kimliğini kullandı! Kadıköy’de yakayı ele verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 2010 yılında Samsun'da meydana gelen "Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak Hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğrul B.'nin, 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana firari olduğu tespit edildi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık 8 yıldır firari olan şahsın izini süren ekipler, Tuğrul B.'nin yakalanmamak için dikkat çekici bir yönteme başvurduğunu belirledi. Şahsın cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğu ve yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Yürütülen saha çalışmalarının ardından firari şahsın Kadıköy'de bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla Tuğrul B. kıskıvrak yakalandı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Şüpheli hakkında, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ayrıca "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçundan adli işlem başlatıldı. Tuğrul B., işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

HER TÜRLÜ SUÇUN PEŞİNDEYİZ

İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşinde olduklarını belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız; "Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir." dedi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör