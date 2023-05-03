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Giriş Tarihi: 3.5.2023 15:35 Son Güncelleme: 3.5.2023 19:25

80 milyonluk dolandırıcılık vurgununda yeni gelişme! Terim, Muslera ve Belözoğlu ek ifade verdi

Aralarında Fatih Terim gibi spor ve iş dünyasının ünlü isimlerinin bulunduğu birçok kişiyi ‘Yüksek kârlı gizli fon’ vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen banka müdürü Seçil Erzan’la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu savcılığa gelerek ek ifade verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
80 milyonluk dolandırıcılık vurgununda yeni gelişme! Terim, Muslera ve Belözoğlu ek ifade verdi

Denizbank'ta Şube Müdürü olan Seçil Erzan, Teknik direktör Fatih Terim, kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda insanın yaklaşık 80 milyon dolar dolandırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında tutuklanan 46 yaşındaki Seçil Erzan, mağdurlardan "özel bir fon olduğunu, kar getirdiğini" söyleyerek milyonlarca dolar aldığı iddia edildi.

EK İFADE VERDİLER

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu tekrardan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek ek ifade verdiler. Basın mensuplarının görüntü almaması için ünlü isimler acil çıkış kapısından çıkarıldıkları öğrenildi.

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80 milyonluk dolandırıcılık vurgununda yeni gelişme! Terim, Muslera ve Belözoğlu ek ifade verdi
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