80 yaş üstüne evde sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan "Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, bin 252 hastane ekibi ve toplam 6 bine yakın personelle sürdürülen evde sağlık hizmetlerinde yönetmeliğin getirdiği yeniliklere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, şunları kaydetti: "Yeni yönetmelikle süreli (hastane taburculuk sonrası) ve süresiz (uzun dönem bakım) evde sağlık hizmet standartları belirlendi. Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı. 80 yaş üstü büyüklerimize, istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkânı sağlandı."