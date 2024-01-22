80 yaşında kayak tutkusu

Kayseri'de yaşayan ve 70 yıldır kayak yapan 80 yaşındaki Mehmet Soysaraç da kayak tutkusunu pistlerde canlı tutuyor. Henüz tesisler yokken uzun zaman önce kaymaya başladığını söyleyen Mehmet Soysaraç, "Ben 80 yaşıma merdiven dayadım. Biz daha tesisler yokken yıllar önce burada kaymaya başladık. Erciyes'imizi çok sevdik. Tüm kayakseverleri, doğayı sevenleri buraya bekleriz. Burada kaçırılmayacak güzellikler var. Ben 70 yıldır kayıyorum diyebilirim. Sporun tüm dalları güzel. Benim tüm sevdiklerime tavsiyem şu oluyor: Yaşam kaliteli bir yaşamsa hayat bir anlam ifade ediyor. Spor mutlaka hayatın bir parçası olmalı. Kayak sporu yalnız yapılabilecek bir spor değil. Güzellikler de paylaştıkça artar" dedi.