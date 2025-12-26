Haberler Yaşam Haberleri 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon: 171 şüpheli hakkında adli işlem
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:11

81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon: 171 şüpheli hakkında adli işlem

81 ilde jandarma ve emniyet tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon düzenlendi. Son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte-kaçak alkollü içki ele geçirildi. 171 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SENA UYANER
81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon: 171 şüpheli hakkında adli işlem
  • ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve EGM KOM Başkanlığı koordinesinde; il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi. 171 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN CANINA VE SAĞLIĞINA ZARAR VERİLMESİNİ ENGELLEDİK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon: 171 şüpheli hakkında adli işlem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz