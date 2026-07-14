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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:54

81 İlde dev FETÖ operasyonu! 704 gözaltı

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde FETÖ/PDY’nin güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde haklarında işlem yapılan 973 şüpheliden 704’ü gözaltına alınırken, 269 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında 170 aktif kamu personeli, 6 emekli kamu personeli, 44 ihraç kamu personeli ve 484 sivil şüpheli bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 97 personel, Adalet Bakanlığı teşkilatında ise 14 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda ayrıca öğretmen, doktor, hemşire, akademisyen ve araştırma görevlilerinin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bildirildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmaları çok yönlü olarak sürüyor.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
81 İlde dev FETÖ operasyonu! 704 gözaltı
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Cumhuriyet başsavcılıklarınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanması, mahrem yapılanması ve örgütsel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

704 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 269 FİRARİ ARANIYOR

İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda haklarında işlem yapılan 973 şüpheliden 704'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 269 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN MESLEKLERİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 704 şüphelinin meslek ve statülerine ilişkin dağılımı ortaya çıktı. Buna göre gözaltına alınanlardan; 170'i aktif kamu personeli, 6'sı emekli kamu personeli, 44'ü kamu görevinden ihraç edilen personel, 484'ü ise özel sektör çalışanı ve sivil şüphelilerden oluştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDE 97 PERSONEL HAKKINDA İŞLEM

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan toplam 97 personel hakkında işlem yapıldı. Bunların; 1'i emniyet amiri, 1'i komiser, 94'ü polis memuru, 1'i ise jandarma personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞINDA 14 KİŞİ VAR

Adalet teşkilatından da gözaltılar var Operasyon kapsamında Adalet Bakanlığı teşkilatında görev yapan 14 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden, 1'i zabıt katibi, 8'i infaz koruma memuru, 5'inin ise serbest avukat olarak görev yaptığı tespit edildi.

ÖĞRETMEN, DOKTOR VE AKADEMİSYENLER DE LİSTEDE

Operasyonlarda gözaltına alınan diğer 59 aktif kamu personelinin ise farklı kamu kurumlarında görev yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda gözaltına alınanlar arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan doktor, hemşire ve diyetisyenler ile üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri de bulunuyor.

269 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmaların çok yönlü şekilde sürdüğü belirtilirken, haklarında gözaltı kararı bulunan ancak henüz yakalanamayan 269 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ülke genelinde devam ettiği bildirildi.

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81 İlde dev FETÖ operasyonu! 704 gözaltı
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