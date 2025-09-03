Haberler Yaşam Haberleri 81 ilde eller semaya kalktı! Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Giriş Tarihi: 3.9.2025 21:32

Türkiye'nin dört bir yanında camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla programlarda düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca gibi kentteki camilerde program düzenlendi.

VATANDAŞLAR NAMAZ KILIP DUALAR ETTİ

Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kandil dolayısıyla "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı.

Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti.

BAŞKENTTE MEVLİD KANDİLİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde program gerçekleştirildi.

Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Vatandaşlara, cami bahçelerinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce camilere gelenlere ikramlarda bulunuldu.

