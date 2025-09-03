81 ilde eller semaya kalktı! Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

İstanbul'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi.
Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca gibi kentteki camilerde program düzenlendi.
VATANDAŞLAR NAMAZ KILIP DUALAR ETTİ
Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kandil dolayısıyla "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı.
Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti.
BAŞKENTTE MEVLİD KANDİLİ PROGRAMI DÜZENLENDİ
Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde program gerçekleştirildi.
Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.
Vatandaşlara, cami bahçelerinde kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.