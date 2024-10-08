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Giriş Tarihi: 8.10.2024 08:29 Son Güncelleme: 8.10.2024 09:26

81 ilde göçmen kaçakçılığına darbe

Türkiye genelinde son bir ayda Jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlar sonucunda, göçmen kaçakçılığına ağır bir darbe vuruldu. 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4.040 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörlerden 82’si tutuklanırken, 31 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
81 ilde göçmen kaçakçılığına darbe

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarının titiz çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 araç ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

Operasyonların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti. Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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81 ilde göçmen kaçakçılığına darbe
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