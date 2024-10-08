81 ilde göçmen kaçakçılığına darbe

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarının titiz çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 araç ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

Operasyonların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti. Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.