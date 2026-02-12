Haberler Yaşam Haberleri 81 ilde kadınlara özel eğitim hamlesi
Giriş Tarihi: 12.02.2026

81 ilde kadınlara özel eğitim hamlesi

Sağlık Bakanlığı, kadınları hayatlarının her döneminde desteklemek amacıyla yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlık bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde (SHM) "Menopoz Okulu" açıldı. 81 ilde kurulan menopoz okullarıyla kadınlara hem fiziksel hem de psikolojik konularda eğitim ve destek hizmeti sunuluyor. Sağlık Bakanlığı, kadınların menopoz sürecine ilişkin doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve bu dönemde karşılaşabilecekleri sağlık konularında bilinç düzeyini artırmak amacıyla Sağlıklı Menopoz Okulu Eğitimi kapsamında menopoz süreci, bu dönemde karşılaşılabilecek sağlık sorunları, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite başlıklarında kadınlara eğitim veriyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM
Her döneme temas eden proaktif halk sağlığı modeli inşa ettiklerini ifade eden bakanlık kaynakları, menopoz okullarında sigara kullanımının, obezitenin zararları gibi farklı başlıklara da yer verildiğini anlattı.

