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Giriş Tarihi: 9.09.2026 13:31

81 ilde merak uyandıran görüntü: O billboardların sırrı çözüldü!

Son günlerde işlek caddelerde yer alan billboardlar dikkat çekmişti. QR kodun okutmasıyla açılan ve geri sayıma başlayan internet sitesi ise görenleri şaşkına çevirdi. O billboardların sırrı çözüldü! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik var' sloganıyla hazırladığı yeni gönüllülük platformunun 12 Eylül'de hayata geçirileceği açıklandı.

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DHA Yaşam
81 ilde merak uyandıran görüntü: O billboardların sırrı çözüldü!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son günlerde 81 ildeki işlek meydanlarda ve caddelerdeki billboardlarda görülen 'Sağ ol Ziya Abi', 'Var ol Mehmet Usta', 'Ne güzel yaptın Mehmet Bey' ve 'İyi ki geldin Nuriye Teyze' gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada gündem haline geldi. Panolardaki QR kodlar taratıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 'iyilikvar.gov.tr' adresine ulaşan kullanıcılar, sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı.

GÖNÜLLÜLÜK BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Projenin ilk ipuçları, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stadyum ekranlarına yansıtılan 'İyilik var' sloganlarıyla ve Bakanlığın sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla verilmişti. 'İnsanın olduğu her yerde iyilik var' vurgusuyla duyurulan ve toplumun geniş kesimlerinde merak uyandıran yeni gönüllülük platformunun 12 Eylül'de hayata geçirilmesi bekleniyor. Açıklanan tarihe kadar sürecek olan geri sayım çalışmasıyla, Türkiye genelinde gönüllülük bilincine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

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81 ilde merak uyandıran görüntü: O billboardların sırrı çözüldü!
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