81 ilde merak uyandıran görüntü: O billboardların sırrı çözüldü!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son günlerde 81 ildeki işlek meydanlarda ve caddelerdeki billboardlarda görülen 'Sağ ol Ziya Abi', 'Var ol Mehmet Usta', 'Ne güzel yaptın Mehmet Bey' ve 'İyi ki geldin Nuriye Teyze' gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada gündem haline geldi. Panolardaki QR kodlar taratıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 'iyilikvar.gov.tr' adresine ulaşan kullanıcılar, sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı.