Haberler Yaşam Haberleri 81 Nerenin Plakası? 81 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?
Giriş Tarihi: 13.3.2023 09:32 Son Güncelleme: 13.3.2023 09:32

81 Nerenin Plakası? 81 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırası ile tüm illerimize verilmiştir. Özellikle, şehirler arası yolculuklar esnasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. En çok merak edilen ve araştırılanlardan birisi de 81 plaka kodudur. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 81 plaka nerenin kodu? 81 neresi ve hangi şehir plakası? Detaylar haberimizde.

81 Nerenin Plakası? 81 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 81 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 81 plaka nerenin kodu? 81 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

81 PLAKA NERENİN KODU?

81 plaka kodu Düzce iline aittir. Düzce'deki araç sahiplerinde 81 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Düzce iline kayıtlı olduğu bilinir.

81 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Düzce ilinin plaka kodu 81'dur.

DÜZCE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Düzce ilinin merkez ilçesi ile birlikte 3 adet ilçesi bulunmaktadır.

  • AC ile AZ 001 – 999 Merkez
  • BA ile BZ 001 – 999 Merkez
  • CA ile CZ 001 – 999 Merkez
  • DA ile DZ 001 – 999 Merkez
  • EA ile EZ 001 – 999 Merkez
  • FA ile FZ 001 – 999 Merkez
  • HA ile HZ 001 – 999 Merkez
  • M Harfi 0001 – 1999 Merkez
  • T Harfi 0001 – 1999 Merkez
  • GA ile GZ 001 – 999 Gölyaka
  • T Harfi 3000 – 3999 Gölyaka
  • KA ile KZ 001 – 999 Akçakoca
  • M harfi 2000 – 2999 Akçakoca
  • T harfi 2000 – 2999 Akçakoca
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81 Nerenin Plakası? 81 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?
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