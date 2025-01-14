81 yaşındaki adamın beyin ölümü gerçekleşti: Organları 3 hastaya hayat oldu!

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Bekir Erzen'den alınan organların 3 hastaya yeni bir yaşam imkanı vereceğini söyleyerek, "Bildiğiniz gibi bazı hastalıkların tedavisi sadece organ nakli ile mümkün. Bu doğrultuda buradan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Organ bağışıyla birlikte özellikle kadavradan nakiller ülkemizde de giderek artar. Organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunurlar. Sağlık çalışanları olarak organ bağışının artması için ilimizde özverili çalışmalar yürütüyoruz. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastaya umut olan Bekir Erzan'a yüce Allah'tan rahmet, organ bağışında bulunan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.