82 bin 180 yeni vaka, 174 vefat

TÜRKİYE'DE dün 424 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi, 174 kişi hayatını kaybetti, 83 bin 225 kişi de iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Kovid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli" ifadelerini kullandı.
'Omicron, 5-7 günde vücuttan temizleniyor'
ADNAN Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Polatlı, koronavirüsün Omicron varyantının Delta'ya göre çok daha bulaşıcı olmasına karşın hastaneye, yoğun bakıma yatırılma oranlarının daha düşük görüldüğünü söyledi. Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu Başkanı da olan Prof. Dr. Polatlı, "Alfa ve Delta varyantlarında insanlar ortalama 6 gün sonra virüsü vücutlarından temizliyor. Omicron'da virüs ortalama 5-7 günde vücuttan temizleniyor" dedi ve ekledi: "Hastalığı geçirenlerin başkalarının yanındayken ek tedbir olarak 5 gün daha yüze iyi oturan maskeler takmaları önemli. Süre, akut hastalığın ciddiyetine ve hastanın tanımladığı semptomlara bağlı değişebilir." AA