83 yaşındaki adamı telefonla arayıp 72 milyon dolandırdılar! Yaşlı adam bin 758 Cumhuriyet altını elleriyle teslim etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, telefonla aradıkları yaşlı vatandaşı kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 72 milyon lira değerindeki Bin 758 adet Cumhuriyet altınını teslim almaya ikna eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasına göre, olay 16 Nisan'da Beşiktaş'ta meydana geldi. Emekli Dinçer K. (83), telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki Bin 758 adet Cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A. 'nin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler, 29 Haziran'da İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.