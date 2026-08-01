840 bin liralık gürültü cezası isyanı: Ses sistemine benzin döküp belediye önünde ateşe verdi!

Tüm bu süreç açıkça göstermektedir ki, Manavgat Belediyesi hiçbir kişi ya da işletmeye karşı keyfi bir uygulama içerisinde olmamış; vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri değerlendirerek, ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde yerine getirmiştir. Bugün belediye hizmet binamız önünde gerçekleştirilen ve kamu güvenliğini tehdit eden bu eylem asla kabul edilemez. Olayla ilgili gerekli tutanaklar düzenlenmiş olup, eylemi gerçekleştiren kişi ve olayla bağlantısı bulunan diğer kişiler hakkında tüm hukuki ve cezai süreçler başlatılmıştır. Manavgat Belediyesi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini korumak adına görevimizi hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör