85 bin hacı adayı belirlendi

Hac kurası öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 45 yılı aşkın süredir hac organizasyonunu düzenlediğini hatırlatan Arpaguş, "Başkanlığımız, vatandaşlarımızın hac ibadetlerini en güzle şekilde yerine getirebilmesi için kapsamlı çalışmalar yapmakta ve bütün olasılıkları göz önünde bulundurarak herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaktadır" ifadelerini kullandı.

2026 KONTENJANI 84 BİN 942

Hac ibadetinin zaman ve mekân bakımından sınırlı olması dolayısıyla herkesi aynı anda kutsal topraklara götürmenin mümkün olmadığını ifade eden Arpaguş, "Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir. Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaşımız önkayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da kaydını güncelleyen vatandaşlarımızla birlikte toplam 1 milyon 800 bine yakın vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır" bilgisini paylaştı.

ARPAGUŞ'TAN UYARILAR

Hacla ilgili bazı hatırlatmalar da yapan Arpaguş, "Suudi Arabistan yönetimi tarafından Mescid-i Haram'a girişler dahil hemen her yerde sıkı kontroller yapılmakta, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girmesine müsaade edilmektedir. Hac vizesi ve nusuk kartı olmayanların hac ibadeti yapmasına imkân verilmemektedir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlarımızın hac vizesi dışında bir yöntem arayışına girmemelerini ve bu tür vaatlerle kendilerini arayanlara itibar etmemelerini istirham ediyorum" dedi.