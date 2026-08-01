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Giriş Tarihi: 1.08.2026

850 milyonluk foreks vurgunu

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
850 milyonluk foreks vurgunu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonunda, Y.K. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, vatandaşları yüksek kâr vaadiyle mağdur ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurlara "zaman kısıtlaması olmadan kıymetli maden ve döviz üzerinden foreks yöntemiyle hızlıca yüksek kazanç" vaadinde bulunduğu belirlendi. Bu yöntemle ilk belirlemelere göre şebekenin, 12 mağdurdan toplam 850 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı. Dev vurgun; mağdur beyanları, MASAK'ın detaylı hesap hareketleri raporu ve hazırlanan finansal analiz içerikli bilirkişi raporuyla tek tek belgelendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgüt lideri Y.K. ile birlikte 25 şüpheliye yönelik; İstanbul merkezli Antalya, Ankara ve Sakarya illerinde tespit edilen 21 ev ve 6 işyerine eşzamanlı baskınlar düzenledi.
Mahkeme kararıyla şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına ve 6 şirkete el konuldu.

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850 milyonluk foreks vurgunu
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