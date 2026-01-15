87 yaşındaki nineye başarılı ameliyat: Karnından dev ur çıktı

Nefes almakta zorluk çeken ve yeme-içme fonksiyonlarını tamamen yitiren Gaziantepli 7 çocuk annesi Safiye Özoğlu (87) yakınları tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tetkiklerde karnında 4,5 kilogram ağırlığında ve 30×25×15 cm boyutlarında dev bir tümör tespit edildi. Tümör nedeniyle nefes almakta güçlük çeken, yeme ve içme fonksiyonlarını neredeyse tamamen kaybeden Özoğlu'nun yaşı nedeniyle durumu özel bir tıbbi toplantıda ele alınarak ameliyat kararı verildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Yücel Yüksel, Doç. Dr. Mehmet Onur Gül, Doç. Dr. Ercan Korkut ve Op. Dr. Kerem Özgü tarafından gerçekleştirilen ve 2.5 saat süren ameliyatla hastanın karnındaki tümör tamamen çıkarıldı. Operasyonun ardından hastanın solunumu rahatladı, beslenme problemi ortadan kalktı ve hasta sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası 3 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra normal servise alınan Özoğlu, ameliyatı yapan doktorlara teşekkür ederek, "Nefes alamıyor, yemek yiyemiyordum. Doktorlara teşekkür ederim. Beni sağlığıma kavuşturdular. Yeniden nefes alıyor, yemek yiyorum. Bu hastane çok güzel, doktorlarım çok iyi" dedi.

Yaşından dolayı annesinin ameliyat olmasından çekindiklerini söyleyen oğlu Beyhan Özoğlu isez "Annem daha önce karaciğerinden ameliyat olmuştu. O zaman hayvan kisti çıkmıştı. Yine ondan şüpheleniyorduk ama tümor çıktı. Yaşından dolayı ameliyat ettirmek istemedik ama kendisi ameliyat olmak için ısrar etti. O bizden cesaretli çıktı. Ameliyat iyi geçti. Artık taburcu aşamasında, yarın taburcu olabilir" dedi.

Ameliyat hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Yücel Yüksel ise, "Hastamız karında şişkinlik, yemek yememe ve nefes alamama şikayetiyle geldi. Karnında kitle vardı. Onkoloji konseyinde yapılan görüşme sonrası ameliyata alındı. 2.5 saatlik bir ameliyat sonrası 3 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Yaşına bağlı olarak iyileşme süreci uzun sürdü ama süreci atlattık. Artık 'beni taburcu edin' diyor" diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Dr. Halil Kalkan ise, "Teyzemize yapılan ameliyat özellikli ve zordu. Defansif tıbbın öne çıktığı bir dönemde bu ameliyatı cesaret ile karar verip başarıyla yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.