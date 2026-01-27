87 yaşındaki vatandaşı “FETÖ” yalanıyla 110 bin dolar dolandırdılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, müşteki C.A.'nın (87), Aralık 2025'te kendisini polis memuru olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla arandığı belirlendi. Şüphelinin, C.A.'ya adının FETÖ/PYD terör örgütüne karıştığını, banka hesaplarındaki paraların terörün finansmanında kullanıldığını öne sürerek, parayı Türk lirasından dolara çevirip kendilerine teslim etmemesi halinde hakkında soruşturma açılacağını ve cezaevine gönderileceğini söylediği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER OTELDE YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin E.A., Ö.K. ve M.C.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Gaziosmanpaşa'da bir otelde kaldıkları belirlendi. Otele düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, müştekiden aldıkları parayı Esenler'de bir iş yerine bıraktıklarını, iş yeri sahibinin M.T. olduğunu söyledikleri öğrenildi. İş yerine giden polis ekipleri, şüpheli M.T.'nin yönlendirmesiyle paranın Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına teslim edildiğini belirlendi. Yapılan sayımda, ele geçirilen paranın 61 bin 100 dolar olduğu tespit edildi.

PARANIN BİR KISMINI HARCADIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ayrıntılı ifadelerde şüpheliler suçlarını kabul etti. Şüpheli M.C.E. müştekiden alınan paranın 200 bin TL'lik kısmının banka hesabında olduğunu söylemesi üzerine banka hesabına ve kartına el konuldu. Şüphelilerin sorgularında, kalan 48 bin 900 doları harcadıklarını, kendilerine telefon ve kıyafet aldıklarını, bir kısmını ise Gaziosmanpaşa'da kaldıkları otelde eğlence amaçlı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A, Ö.K, M.C.E. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Müştekinin dolandırıcılara verdiği paranın bir kısmı ise kurtarılarak teslim edildi.