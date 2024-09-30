880 Nerenin Kodu? +880 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin yurt dışı telefon bağlantılarında kendisini temsil eden bir kodu vardır. Bu kodlar olmadan uluslararası görüşmeler yapılamamaktadır. İnsanlar ülkelerin telefon kodlarını araştırırken 880 nerenin kodu olduğunu öğrenmek istemektedir. Bu sebeple +880 neresi, hangi ülkeye ait suallerinin cevapları hakkında araştırma yapmaktadır.

880 Nerenin Kodu?

Bir Orta Asya ülkesi olan Bangladeş resmi adıyla Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası telefon kodu 880'dir. Herhangi bir ülkeden Bangladeş'e ait bir sabit telefon hattı yahut cep telefonu hattı aranacağı zaman numaranın en başına +880 eklenmeli ardından numara tuşlanmalıdır.

+880 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

+880 kodu Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne ait uluslararası telefon kodudur. Bangladeş ülkesinden başka bir ülkeye arama yapıldığı zaman arayan numaranın başında 880 kodu vardır. Bangladeş'teki bir telefon yurt dışından aranacağı zaman da aranan numaranın en başına +880 kodu tuşlanmalıdır. Her ülkenin uluslararası telefon kodu farklı ve kendine aittir. Yurt dışı telefon görüşmesi yapılmadan evvel öncelikle aranan hat hangi ülkeye aitse o ülkenin telefon kodu yazılmalı, ardından alan ya da GSM operatörünün kodu ve numara tuşlanmalıdır.