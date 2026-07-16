9 ay önce Yunanistan'da kaybolmuştu: Taner Balat'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

'OĞLUMU BULANA KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Baba Paşa Balat ise oğullarını bulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "3 çocuk babasıyım. En büyük oğlum Taner'di. 9 ay önce kayboldu. O süre zarfı içerisinde biz bütün yerlere, bütün resmi kurumlara başvuru yaptık. Yunanistan'a başvuru yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık. Bu süre zarfı içerisinde bize destek olan, bize yardımcı olan bütün halkımıza, bütün devlet kurumlarına hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlumu bulana kadar biz vazgeçmeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız ve yetkililerden ben yardım istiyorum. Çocuklarım için ailem için. Ne yapılması gerekiyorsa ben ricada bulunuyorum buradan bütün herkese" diye konuştu.