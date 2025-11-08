9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu! Bebeği de kurtarılamadı

Olay, 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta bulunan Efe Apartmanı'nın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal K. uzun süre telefonla ulaşamadığı eşi Şeyma K.'den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından iş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı.

Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren ekipler, genç kadını oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne karnındaki bebeği kurtarmak için hemen Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadının bebeği de tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ile doğalgaz firması yetkilileri, kombide gaz sızıntısı tespit etti.

Nevşehir'i yasa boğan olayda, 33 yaşındaki Şeyma K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.