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Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:34

9 bin öğrenciye ücretsiz kırtasiye seti

Sultanbeyli’de ilkokula başlayan tüm öğrencilere ücretsiz kırtasiye seti verildi. Bu hizmeti 3 yıldır kesintisiz sürdürdüklerini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Defter seti, kalem seti, cetvel seti, boyama seti ve çantası, oyun hamuru, boyama kitabı, kalemtıraş, silgi, bant, makas ve stick yapıştırıcıdan oluşan setlerimizi çocuklarımıza hediye ettik. Şimdiye kadar 26 bin 500 öğrencimize bu hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

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9 bin öğrenciye ücretsiz kırtasiye seti
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Sultanbeyli'de ilkokula başlayan tüm öğrencilerin kırtasiye seti ihtiyacı Sultanbeyli Belediyesi tarafından karşılandı. İlçede ilkokula başlayan 9 bin öğrenci için hazırlanan kırtasiye setlerinin ayrım gözetmeksizin dağıtıldığını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, son 3 yılda 26 bin 500 öğrenciye bu hizmeti verdiklerini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Eğitime yapılan her katkıyı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Son iki yıldır ilkokula başlayan çocuklarımıza kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Bu yıl da ilçemizde ilkokula adım atan yaklaşık 9 bin öğrencimize ayrım gözetmeksizin setlerini hediye ettik. Kırtasiye setlerimizin içerisinde; defter seti, kalem seti, cetvel seti, boyama seti ve çantası, oyun hamuru, boyama kitabı, kalemtıraş, silgi, bant, makas ve stick yapıştırıcı yer alıyor. Son 3 yılda 26 bin 500 öğrencimize bu hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılarla dolu eğitim yılı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediyesi ayrıca; üniversiteyi kazanan gençlere verdiği Eğitim Başarı Ödülü, üniversite öğrencilerine yönelik İstanbulkart abonman desteği ve lise öğrencileri için okul bölgelerinde sunduğu ücretsiz servis ve kurs hizmetleriyle eğitimin her kademesinde öğrencilere destek oluyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SULTANBEYLİ

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9 bin öğrenciye ücretsiz kırtasiye seti
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